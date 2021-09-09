В Башкирии бесплатно увеличили порции для учеников-льготников

С 1 сентября дотации на питание школьников из льготной категории увеличились. Порции стали больше, а кошелек родителей не пострадал. Средства на эти цели выделены из республиканского бюджета. Мамы и папы ежедневно имеют возможность дегустировать завтраки и обеды. Только после их одобрения еда попадает на стол к детям.

Картофельное пюре и котлета – простое, но любимое всеми блюдо. Если даже школьники задержатся на уроке, еда не остынет. Термотележка и термошкаф подогревают пищу, пока она не окажется на столе.

Чтобы плохих продуктов не было и дальше, региональное Министерство торговли и услуг держит на контроле детское питание. Есть стандарты, например, общее республиканское меню, от которого не должны отклоняться и муниципалитеты. Проверка может нагрянуть прямо в столовую – недобросовестным операторам придется нести ответственность.

Работу начали в прошлом году совместно с Роспотребнадзором. В прошлом году было более 600 проверок. Разные нарушения были: несоответствие продуктов данному типу пищеблока, просрочка. В это году данную работу продолжим. Алексей Гусев, министр торговли и услуг Республики Башкортостан

Для поставщиков услуг питания создаются условия: в некоторых районах они освобождены от оплат коммуналки и аренды. В приоритете – заключение с ними долгосрочного контракта сроком на три года. Так операторы смогут просчитать бюджет и выделить средство на обновление материально-технической базы. В 11 муниципалитетах это уже реализовано. Кстати, фото обедов и завтраков родители ежедневно могут видеть в соцсетях школы. А мамы и папы, которые входят в бракеражную комиссию, по два раза в день приходят на дегустацию, и только после этого еда попадает на стол к детям.

Очень жестко относимся. Родители ответственность понимают свою. Если они делают замечания, мы по горячим следам устраняем. Недосол какой-то, такие моменты. Эльвира Шагина, директор гимназии № 121

Завтраки и обеды в школьной столовой расписаны на две недели, и по рекомендациям СанПиН за это время блюда не повторяются.

СанПин регулирует наше меню по 13 критериям. По содержанию БЖУ, по витаминам. Меню согласовано с Роспотребнадзором и родителями. Владимир Смирнов, директор центра детского диетического питания г. Уфы