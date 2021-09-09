В Уфе прошел мастер-класс по хирургическому лечению мочекаменной болезни

В клинике БГМУ прошел практический мастер-класс по хирургическому лечению мочекаменной болезни. Вместе с уфимскими специалистами в операционной работал хирург из Объединенных Арабских Эмиратов. А за тонкостями работы в режиме онлайн наблюдали студенты-медики.

Хирургическая бригада подходит к операции со всей тщательностью. На столе – 57-летняя пациентка с крупным камнем в почке. Его длина – 10 мм. При помощи аппарата С-дуга врачам предстоит подобраться к камню, раздробить и удалить. Все делается методом ретроградной интраренальной хирургии, то есть без каких-либо разрезов: тонкий инструмент с камерой – гибкий уретерореноскоп – заводится в почку через мочеиспускательный канал.

Вместе с уфимскими хирургами работает их коллега из Объединенных Арабских Эмиратов. Эмад Ияд заведует отделением урологии в больнице г. Шарджи и приехал в Уфу на повышение квалификации.

За процессом в режиме онлайн наблюдают будущие хирурги. Студенты Медуниверситета воочию видят все тонкости современной урологической операции. Процесс комментируется на английском языке, который хорошо понимают и наши студенты, и иностранные.

Для нас как для будущих профессионалов это необходимо видеть, погружаться во все нюансы современной хирургии. Это очень познавательно. Я бы хотел продолжить обучение в ординатуре в Уфе и остаться работать в Башкортостане. Абхишек, студент 2-го курса БГМУ /Индия/

Камень оказывается в самом труднодоступном для хирургов месте – нижней группе чашек органа. Работать инструментом приходится под большим углом долго и кропотливо. Итог – камень удалось извлечь.