В Иглинском районе прошел фестиваль башкирской культуры

Рассказать о необходимости сохранить национальные ценности. В Иглино прошел фестиваль истории башкирской культуры. Гости ознакомились с выставкой костюмов башкирских родов, современных украшений и женских нагрудников. После официальной части фестиваля на сцене историко-краеведческого музея выступил народный этно-фольклорный коллектив «Ляйсан» из Уфимского района.