В Иглинском районе прошел фестиваль башкирской культуры

Рассказать о необходимости сохранить национальные ценности. В Иглино прошел фестиваль истории башкирской культуры. Гости ознакомились с выставкой костюмов башкирских родов, современных украшений и женских нагрудников. После официальной части фестиваля на сцене историко-краеведческого музея выступил народный этно-фольклорный коллектив «Ляйсан» из Уфимского района.

Они много делают для сохранения истории башкирского народа, чтобы показать подрастающему поколению, насколько удивительна и прекрасна история и культура каждого народа

Айгуль Тимербаева, директор Иглинского Историко-краеведческого музея

Табынского рода называются «хакал», а юрматынские – «сильтар». А последние годы я делаю для молодёжи маленькие нагрудники. Разного цвета можно делать.

Флюра Загидуллина, участница народного фольклорного ансамбля «Ляйсан»

Этно-фольклорный ансамбль подготовил для гостей насыщенную программу. В ее репертуар вошли известные произведения песенной культуры башкир. Завершился фестиваль мастер-классом по изготовлению национальных украшений и женских нагрудников.