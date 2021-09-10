В Башкирии посещать музеи можно без справки о вакцинации

Радий Хабиров 9 сентября внёс изменения в указ о режиме повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
В частности, теперь посещать музеи, выставочные залы и библиотеки можно без справки о вакцинации от коронавируса, без отрицательного ПЦР-теста и без справки о перенесённом заболевании в течение шести месяцев.
Однако справки всё ещё необходимы при посещении ночных клубов и массовых спортивных мероприятий в закрытых помещениях.
Также теперь не обязательно соблюдать 14-дневный режим самоизоляции после возвращения в Башкирию из Великобритании и Северной Ирландии.