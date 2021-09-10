В Башкирии из-за пьяного водителя пострадал 5-летний ребёнок

9 сентября днём на 2 км автодороги Юшатырка-Язлав в Куюргазинском районе произошла серьёзная авария. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД РБ.

37-летний местный житель на ВАЗ-2114 не справился с управлением и допустил съезд с дороги. Автомобиль перевернулся. Серьёзные травмы получил 5-летний малыш, который сидел на заднем пассажирском сидении без удерживающего устройства. Его экстренно госпитализировали в реанимационное отделение больницы в Кумертау.

Оказалось, водитель «четырнадцатой» был пьян. В феврале этого года он уже привлекался к ответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянения. По решению суда тогда его лишили водительских прав.