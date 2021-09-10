Андрей Василевский привез Кубок Стэнли в Уфу

Затем Кубок был выставлен в фойе дворца, где юные спортсмены получили возможность сделать фото с лучшим вратарем мира и его наградой. Напомним, что затем трофей будет выставлен в фойе «Уфа-Арены», где каждый желающий сможет сделать с ним памятное фото. Помимо Кубка Стэнли любители хоккея увидят и приз самому ценному игроку плей-офф заокеанской лиги «Конн Смайт Трофи».