Андрей Василевский привез Кубок Стэнли в Уфу

Кубок Стэнли уже в Уфе. Воспитанник башкирского хоккея Андрей Василевский привез главный трофей НХЛ во Дворец спорта. На родном льду он обратился с приветственным словом к воспитанникам хоккейных школ Уфы.
Затем Кубок был выставлен в фойе дворца, где юные спортсмены получили возможность сделать фото с лучшим вратарем мира и его наградой. Напомним, что затем трофей будет выставлен в фойе «Уфа-Арены», где каждый желающий сможет сделать с ним памятное фото. Помимо Кубка Стэнли любители хоккея увидят и приз самому ценному игроку плей-офф заокеанской лиги «Конн Смайт Трофи».
Вход на «Уфа-Арену» свободный. Он будет открыт в 13:00 со стороны ул. Цюрупы.