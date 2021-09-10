Жители Башкирии могут пожаловаться на качество воздуха через сайт Госсобрания

Жители Башкирии смогут оставлять свои жалобы на качество воздуха через сайт Госсобрания республики. На портале появился специальный раздел.
Все обращения будут направлены в рабочую группу, которая занимается мониторингом исполнения законодательства в сфере охраны атмосферного воздуха. По словам председателя Госсобрания Башкирии Константина Толкачева, в природоохранной сфере региона действительно есть проблемы. Надзорным ведомствам сложно контролировать деятельность промышленных предприятий.
Напомним, всё лето жители городов в Башкирии жаловались на неприятный, едкий запах в воздухе.