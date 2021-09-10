Жители Башкирии могут пожаловаться на качество воздуха через сайт Госсобрания

Особенно много жалоб депутатам поступает от жителей Уфы, Стерлитамака, Салавата, Сибая. Нам нужна полная картина и прямой диалог. С этой целью на сайте парламента создан специальный раздел для обращений непосредственно в рабочую группу по атмосферному воздуху. Ждем от жителей республики не только сигналов о загазованности, но и конструктивных предложений.

Константин Толкачев, председатель Госсобрания РБ