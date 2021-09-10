Жители Башкирии могут пожаловаться на качество воздуха через сайт Госсобрания

Жители Башкирии смогут оставлять свои жалобы на качество воздуха через сайт Госсобрания республики. На портале появился специальный раздел.

Фото №1 - Жители Башкирии могут пожаловаться на качество воздуха через сайт Госсобрания

Все обращения будут направлены в рабочую группу, которая занимается мониторингом исполнения законодательства в сфере охраны атмосферного воздуха. По словам председателя Госсобрания Башкирии Константина Толкачева, в природоохранной сфере региона действительно есть проблемы. Надзорным ведомствам сложно контролировать деятельность промышленных предприятий.

Напомним, всё лето жители городов в Башкирии жаловались на неприятный, едкий запах в воздухе.

Особенно много жалоб депутатам поступает от жителей Уфы, Стерлитамака, Салавата, Сибая. Нам нужна полная картина и прямой диалог. С этой целью на сайте парламента создан специальный раздел для обращений непосредственно в рабочую группу по атмосферному воздуху. Ждем от жителей республики не только сигналов о загазованности, но и конструктивных предложений.

Константин Толкачев, председатель Госсобрания РБ 