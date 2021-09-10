В Уфе у недостроенной многоэтажки нашли тело школьницы

Жуткую находку обнаружили жители Уфы вечером 8 сентября. У недостроенной многоэтажки в центре города было найдено тело школьницы.

Как сообщает ИА «Башинформ», тело несчастной было обнаружено у скандального дома по улице Кирова, который прозвали «дом смерти». Очевидцы отметили, что окна «долгостроя» выходят прямо на площадку, где гуляют дети и родители. В злополучный вечер они услышали глухой звук, а после женские крики. Подбежав к дому, они нашли тело девочки. На место инцидента сразу вызвали экстренные службы и полицию.

Недостроенный дом часто становится местом трагических случаев. Здание часто поджигают люди без определенного место жительства, по этажам бегают подростки, которые уже не раз падали и травмировались. В феврале 2018 года в долгострое мёртвой нашли пропавшую студентку медуниверситета.

Инвестор и генеральный подрядчик дома давно были признаны мошенниками – они отбывают тюремный срок. И здание обещают достроить уже несколько лет, но никаких подвижек так и не происходит.