В Уфе пёс утонувшего мужчины вернулся к родному дому

В начале сентября в Уфе произошёл трагический случай. В реке Белой утонул 50-летний мужчина, который пытался спасти свою утопающую собаку.

История получила продолжение. Уфимцы рассказали в социальных сетях, что в злополучный день мужчина отправился на рыбалку с другом. Они осели недалеко от Монумента Дружбы, но в один момент пёс уфимца пошёл плавать, а обратно на берег вылезти не смог. Его хозяин бросился в воду, ему удалось вытолкнуть собаку к суше, но сам он утонул.

А пёс Джек вернулся к родному дому. Соседи пустили его в подъезд, но без любимого хозяина он очень грустит – скулит, лает, пытается найти в случайных прохожих своего человека и не понимает, почему его не пускают домой.

Неравнодушные уфимцы теперь ищут нового хозяина для «осиротевшего» Джека. Сам пёс очень верный, дружелюбный, отличается хорошим воспитанием. Джек совсем молодой, ему всего 2 года, поэтому псу очень нужна новая любящая семья.