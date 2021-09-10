В Башкирии нашли тело 11-летнего мальчика с огнестрельным ранением

Жуткий инцидент произошёл 7 сентября в Архангельском районе. Информационный портал Mash Batash сообщает, что женщина нашла своего 11-летнего сына мёртвым.

Фото №1 - В Башкирии нашли тело 11-летнего мальчика с огнестрельным ранением

Как стало известно, мальчик делал уроки в сарае со своей старшей сестрой. Отец семейства уехал по делам, а мама занималась хозяйством. Вскоре женщина зашла в сарай и увидела открытым сейф, где лежало оружие супруга.

Рядом с открытым сейфом и оружием лежал 11-летний мальчик с огнестрельным ранением. Предстоит выяснить обстоятельства смерти ребёнка. Следственный комитет организовал проверку произошедшего.