В Башкирии нашли тело 11-летнего мальчика с огнестрельным ранением

Жуткий инцидент произошёл 7 сентября в Архангельском районе. Информационный портал Mash Batash сообщает, что женщина нашла своего 11-летнего сына мёртвым.

Как стало известно, мальчик делал уроки в сарае со своей старшей сестрой. Отец семейства уехал по делам, а мама занималась хозяйством. Вскоре женщина зашла в сарай и увидела открытым сейф, где лежало оружие супруга.