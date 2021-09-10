В ходе Инвестсабантуя «Зауралье-2021» заложили капсулу в честь начала строительства школы

В программе мероприятий – подписание соглашений между правительством республики Башкортостан и потенциальными инвесторами, обсуждение проблем в сфере предпринимательства и экологии, совместные поиски путей решения. По словам участников инвестсабантуя, реализация соглашений позволит усилить экономику не только Зауралья, но и всего Башкортостана.

Всероссийский инвестиционный сабантуй проходит в Зауралье не первый год. Мероприятие зарекомендовало себя как площадку для притока инвестиций. Из год в год сабантуй набирает обороты. Мы видим это по количеству соглашений и по результатам в целом.

В рамках Инвестсабантуя в Сибае прошла церемония закладки капсулы времени на территории школы №6. Принято решение снести здание, построенное почти 70 лет, и за два года построить на этом же месте новое учебное заведение, рассчитанное на 725 учеников. На время строительства классы будут переведены в соседние городские школы. Также состоялась деловая встреча между членами республиканского правительства и представителями компании «Макдональдс». Инвесторы планируют открыть в регионе дополнительные рестораны и реализовать социальный проект – построить на территории детской республиканской больницы дом Роналда Макдоналда – гостиницу для родителей и детей, которые получают лечение в медучреждении. Проживание для постояльцев будет бесплатным.