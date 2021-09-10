Андрей Василевский: «Я об одном Кубке Стэнли не мог мечтать, а тут целых два»

Впервые в своей истории главный трофей НХЛ приехал в республику. Воспитанник башкирского хоккея Андрей Василевский привез чашу, а также приз самому ценному игроку плей-офф заокеанской лиги «Конн Смайт Трофи» во Дворец спорта.
На родном льду он обратился с приветственным словом к спортсменам. Затем Кубок был выставлен в фойе дворца. На фотосессию с лучшим вратарем мира и его наградой приехали юные хоккеисты школ «Салават Юлаев» имени Марата Азаматова, Уфы, а также из Нефтекамска, Стерлитамака, Салавата, Туймазов. Очередь из воспитанников спортшколы растянулась на пару часов. Тренеры СДЮШОР ускоряли процесс фотографирования, запуская в кубковую зону по полкоманды.
Затем Андрей Василевский привез Кубок Стэнли к памятнику «Салавата Юлаева». Вместе с представителями уфимского клуба, а также отцом Андреем Василевским-старшим вратарь продемонстрировал хоккейную награду присутствующим на площади. После чего трофей отправился в фойе «Уфа-Арены», где каждый желающий сможет сделать с ним памятное фото. Вход на «Уфа-Арену» свободный.