Андрей Василевский: «Я об одном Кубке Стэнли не мог мечтать, а тут целых два»

Впервые в своей истории главный трофей НХЛ приехал в республику. Воспитанник башкирского хоккея Андрей Василевский привез чашу, а также приз самому ценному игроку плей-офф заокеанской лиги «Конн Смайт Трофи» во Дворец спорта.

На родном льду он обратился с приветственным словом к спортсменам. Затем Кубок был выставлен в фойе дворца. На фотосессию с лучшим вратарем мира и его наградой приехали юные хоккеисты школ «Салават Юлаев» имени Марата Азаматова, Уфы, а также из Нефтекамска, Стерлитамака, Салавата, Туймазов. Очередь из воспитанников спортшколы растянулась на пару часов. Тренеры СДЮШОР ускоряли процесс фотографирования, запуская в кубковую зону по полкоманды.

Эмоции самые положительные. Даже не могу их описать. Я и об одном Кубке Стэнли не мог мечтать, а тут целых два. Да и подряд, в 27 лет. И в придачу «Конн Смайт Трофи». Мечта сбылась. Андрей Василевский, двукратный обладатель Кубка Стэнли