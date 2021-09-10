Гандбольный «Акбузат-2» встретился с «Чеховскими медведями»

Молодежная команда «Акбузат-2 – УГНТУ-ВНЗМ» стартовала в новом сезоне первенства страны по гандболу до 22 лет. Первые две встречи команда провела на домашней площадке против «Чеховских медведей».

Сначала уфимский коллектив одержал победу со счетом 30:25. Однако повторить успех башкирским гандболистам не удалось. Ошибки на площадке привели к тому, что в ходе первой половины встречи соперникам из Чехова удалось выйти вперед. После перерыва хозяевам так и не удалось догнать «Медведей»: 29:33 и 1:1 по победам в личных встречах.