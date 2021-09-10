В Уфе над проспектом Салавата Юлаева построят спорткомплекс за 3 млрд рублей

В Уфе появится огромный ледовый комплекс имени Александра Семака. Об этом сообщает издание «РБК-Уфа».

Соглашение на строительство спортивно-образовательного комплекса им. А.Семака было подписано на международном форуме «Россия – спортивная держава» в Татарстане. В объект будет вложено не менее 3 млрд рублей. Комплекс планируется расположить над проспектом Салавата Юлаева. Площадь, выделенная под строительство, составляет 3,2 га.

На территории комплекса будет: две ледовые арены, 25-метровый бассейн, хоккейный центр, зал для хореографии и игровых видов спорта. Также на базе комплекса будет организована академия хоккея и фигурного катания для юных жителей республики. Возвести масштабный центр планируется к 450-летню Уфы в 2024 году.