В Чишмах прошла большая сельскохозяйственная ярмарка

Большая ярмарка прошла на площади перед администрацией в Чишмах. Ее девизом стало обозначение площадки – «Местное, качественное, своё». Посетители могли по сниженным ценам приобрети продукты питания, мед, саженцы деревьев, зерно, национальные украшения и различную выпечку.

В одной из палаток гости ярмарки могли получить и бесплатную юридическую помощь. А на площади развернулся целый праздник для детворы, где ведущий и аниматоры предлагали ребятам сыграть в развлекательные игры и угадывать загадки.