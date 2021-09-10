Путепровод на Нагаевском железнодорожном переезде планируют достроить в июле 2023 года

Уфимские строители показали, на каком этапе находится путепровод, который должен решить проблему пробок на Нагаевском переезде. Транспортная развязка будет проходить над железной дорогой. Таким образом, водителям не придется стоять перед семафором в ожидании проезда очередного поезда.

Предупреждающие сигналы семафора на Нагаевском переезде, как и недовольства водителей, – явление привычное. Пробки здесь образуются каждый день независимо от времени суток. Хотя самые долгоиграющие, в часы пик, когда время ожидания может доходить до одного часа.

К работам приступили в июне. Большая часть времени ушла на подготовку строительной площадки. Дорожники вырубали деревья. Кроме того, под снос пойдут несколько построек. Постепенно закладывают фундамент под опоры будущего путепровода.

За сутки через железнодорожный переезд проходит более 25 тысяч машин. Неоднократно здесь случались аварии, в том числе со смертельным исходом. Новую развязку возводят по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Конструкция путепровода предусматривает четыре опорных столба, которые разместят по обе стороны железной дороги. Трудности у рабочих могут возникнуть с установкой балок между ними, поскольку в этом случае придется подстраиваться под расписание движения поездов, которые ходят здесь довольно часто.