В Уфе иностранец сообщил о бомбе в гостинице

Он нарушил общественное спокойствие, дезорганизовал деятельность правоохранительных органов и других служб, отвлек силы и средства на проверку ложного сообщения, так как в действительности, при проверке сообщения, в здании гостиничного комплекса на улице Красина взрывных веществ заложено не было.

пресс-служба Ленинского районного суда