В Уфе иностранец сообщил о бомбе в гостинице

В Уфе осудили уроженца Казахстана за заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве в гостинице. Об этом сообщила пресс-служба Ленинского районного суда.

Фото №1 - В Уфе иностранец сообщил о бомбе в гостинице

Ещё 23 января около пяти часов вечера мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения позвонил в полицию и сообщил, что в гостиничном комплексе заложена бомба. На место инцидента оперативно выехали экстренные службы, но, конечно, никакого взрывного устройства не нашли.

Он нарушил общественное спокойствие, дезорганизовал деятельность правоохранительных органов и других служб, отвлек силы и средства на проверку ложного сообщения, так как в действительности, при проверке сообщения, в здании гостиничного комплекса на улице Красина взрывных веществ заложено не было.

пресс-служба Ленинского районного суда

Свою вину мужчина признал. Суд также признал его виновным и назначил наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы условно.