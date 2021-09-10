В Уфе иностранец сообщил о бомбе в гостинице

В Уфе осудили уроженца Казахстана за заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве в гостинице. Об этом сообщила пресс-служба Ленинского районного суда.
Ещё 23 января около пяти часов вечера мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения позвонил в полицию и сообщил, что в гостиничном комплексе заложена бомба. На место инцидента оперативно выехали экстренные службы, но, конечно, никакого взрывного устройства не нашли.
Свою вину мужчина признал. Суд также признал его виновным и назначил наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы условно.