В Уфе прошел мастер-класс по изготовлению детского башкирского костюма

В Национальном музее прошел мастер-класс по изготовлению детского башкирского национального костюма. Участие в творческой лаборатории приняли представители разных районов республики и других регионов России.
Спикерами выступили заслуженный работник культуры Башкортостана Юлай Галиуллин, руководитель мастерской башкирской этноодежды из натуральных тканей Алсу Киньябаева, заслуженный работник культуры Сарвар Аслаева. Мастер-класс организован в ходе подготовки к международному конкурсу мастеров башкирского национального костюма «Тамга».