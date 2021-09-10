В Уфе прошел мастер-класс по изготовлению детского башкирского костюма

В Национальном музее прошел мастер-класс по изготовлению детского башкирского национального костюма. Участие в творческой лаборатории приняли представители разных районов республики и других регионов России.

Спикерами выступили заслуженный работник культуры Башкортостана Юлай Галиуллин,  руководитель мастерской башкирской этноодежды из натуральных тканей Алсу Киньябаева, заслуженный работник культуры Сарвар Аслаева. Мастер-класс организован в ходе подготовки к международному конкурсу мастеров башкирского национального костюма «Тамга».

Фото №1 - В Уфе прошел мастер-класс по изготовлению детского башкирского костюма

Я  участвую в этом конкурсе, чтобы сохранить традиции башкир.

Сарвар Аслаева, заслуженный работник культуры Республики Башкортостан, художник-модельер