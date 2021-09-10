В Башкирии тело без вести пропавшей женщины найдено в гараже

В Башкирии закончились трагедией поиски 62-летней жительницы Сибая. Тело несчастной было найдено закопанным в гараже.

Как сообщает пресс-служба МВД по РБ, информация о пропаже женщины поступила 6 августа утром. Горожанка ушла из дома в неизвестном направлении ещё 1 августа. Только сегодня, 10 сентября, сотрудникам правоохранительных органов удалось встать на след пропавшей.

Выяснилось, что в злополучный день женщина ушла из дома в состоянии алкогольного опьянения после ссоры с дочерью. По пути она встретила своего 61-летнего знакомого, который предложил ей выпить в гараже. Дружеское застолье перетекло в конфликт, во время которого мужчина ударил собутыльницу топором. От полученной травмы несчастная скончалась сразу.

Через три дня подозреваемый закопал тело убитой прямо в гараже. Пол он накрыл полынью, чтобы скрыть запах разложения. Однако сотрудникам полиции удалось установить предполагаемого преступника и задержать. По факту убийства возбуждено уголовное дело.