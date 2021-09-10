В Башкирии прохладная погода продержится все выходные

Грядущие выходные в Башкирии будут холодными. Об этом сообщили синоптики Башгидромета.

Так, 11 сентября в республике прогнозируются дожди, северо-западный ветер без порывов. Температура воздуха ночью достигнет +1, +6°С, а днём +9, +14°С.

А 12 сентября существенных осадков не ожидается. Небольшое дожди пройдут лишь в северных районах Башкирии. Температура воздуха ночью опустится до +1, +6°С. Утром ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 0, -5°С. Днём воздух прогреется до +11, +16°С.