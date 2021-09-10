Инвестиции на десятки миллиардов: итоги Инвестсабантуя «Зауралье-2021»

Компания «Макдональдс» построит бесплатную гостиницу для родителей возле Детской республиканской больницы, инвесторы вложат в Башкортостан десятки миллиардов рублей. В Сибае завершился третий всероссийский Инвестсабантуй, который в прошлом году пришлось отменить из-за коронавирусных ограничений. На этот раз форум собрал представителей российского и зарубежного бизнеса, региональных предпринимателей, а для жителей столицы башкирского Зауралья организовали праздничные мероприятия, посвященные Дню города.
Смелые решения для малых территорий. Слоган третьего Всероссийского инвестиционного сабантуя соответствует подписанным соглашениям и новым проектам, которые будут реализованы в Башкортостане в ближайшее время. После прошлогоднего перерыва в связи с пандемией текущий форум можно назвать успешным. В Башкортостане будут реализованы проекты на десятки миллиардов рублей.
Работать в Башкортостане комфортно, говорят инвесторы. Условия, созданные в регионе, позволяют с нуля построить крупное предприятие, поддержка на всех уровнях вселяет уверенность при реализации долгосрочных проектов, многие из которых берут начало именно на Инвестсабантуе в Сибае. Так, компания «Ситно» вложит 816 миллионов рублей в реконструкцию и модернизацию мельничного комплекса в Сибае и в строительство цеха и приобретение линии по производству макаронных изделий.
Среди гостей форума есть и постоянные участники, которые уже ощутили на себе экономический эффект от партнерства с республикой.
Инвестсабануй в Сибае привлекает не только российские компании. «Макдональдс» и правительство республики подписали соглашение о сотрудничестве. В Башкортостане откроют новые рестораны быстрого питания, создадут рабочие места. Инвесторы не только зарабатывают, но и отдают. На территории Детской республиканской больницы будет построен «Дом Роналда Макдоналда» – бесплатная гостиница для родителей и детей, которые проходят лечение в медучреждении.
Деловой форум – площадка не только для встречи с инвесторами, но и для обмена опытом. Участники обсудили методы формирования комфортного бизнес-климата в регионах России. Затронули темы экологии, развития туризма и транспортной инфраструктуры, создания уютной городской среды. Так, в Уфе на проспекте Салавата Юлаева, прямо над тоннелем, возведут ледовый дворец стоимостью три миллиарда рублей. Проект реализуют в рамках государственно-частного партнерства и планируют завершить его к 450-летию Уфы.
В отличие от прошлых лет, на этот раз работа форума ограничилась одним днём. И этот день оказался весьма насыщенным. Итоги Инвестсабантуя подвели в отремонтированной после пожара Сибайской филармонии.
Несмотря на то, что Инвестсабантуй проводится уже в третий раз и за всё время привлек десятки крупных предпринимателей и сотни миллиардов рублей, потенциал Зауралья до сих пор не исчерпан. И любой инвестор оказывается первым в очереди за поддержкой республики. Экономика региона набрала темп и сдавать своих позиций не намерена.