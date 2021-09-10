Инвестиции на десятки миллиардов: итоги Инвестсабантуя «Зауралье-2021»

Компания «Макдональдс» построит бесплатную гостиницу для родителей возле Детской республиканской больницы, инвесторы вложат в Башкортостан десятки миллиардов рублей. В Сибае завершился третий всероссийский Инвестсабантуй, который в прошлом году пришлось отменить из-за коронавирусных ограничений. На этот раз форум собрал представителей российского и зарубежного бизнеса, региональных предпринимателей, а для жителей столицы башкирского Зауралья организовали праздничные мероприятия, посвященные Дню города.

Смелые решения для малых территорий. Слоган третьего Всероссийского инвестиционного сабантуя соответствует подписанным соглашениям и новым проектам, которые будут реализованы в Башкортостане в ближайшее время. После прошлогоднего перерыва в связи с пандемией текущий форум можно назвать успешным. В Башкортостане будут реализованы проекты на десятки миллиардов рублей.

Ключевое слово – инвестиционный. Мы взяли очень хороший темп. Даже в тяжёлый год мы уверенно идем вперёд. Главное – это доверие. Нам удалось создать условия что нам доверяют. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Работать в Башкортостане комфортно, говорят инвесторы. Условия, созданные в регионе, позволяют с нуля построить крупное предприятие, поддержка на всех уровнях вселяет уверенность при реализации долгосрочных проектов, многие из которых берут начало именно на Инвестсабантуе в Сибае. Так, компания «Ситно» вложит 816 миллионов рублей в реконструкцию и модернизацию мельничного комплекса в Сибае и в строительство цеха и приобретение линии по производству макаронных изделий.

Зауралье – одна из неплохих территорий, где можно выращивать эту культуру, получать зерно. Думаю, наш проект позволит развить не только нашу компанию, но и зауральскую территорию. Павел Журавский, председатель совета директоров ЗАО «МКХП-Ситно»

Среди гостей форума есть и постоянные участники, которые уже ощутили на себе экономический эффект от партнерства с республикой.

Традиционно участвуем в инвестсабантуе, сегодня подписали новое соглашение с правительством республики о строительстве завода по глубокой переработке желтого гороха на территории Благовещенска с общим объемом инвестиций 6,5 млрд рублей. Ринат Зайнуллин, генеральный директор ООО «Башкирская мясная компания»

Инвестсабануй в Сибае привлекает не только российские компании. «Макдональдс» и правительство республики подписали соглашение о сотрудничестве. В Башкортостане откроют новые рестораны быстрого питания, создадут рабочие места. Инвесторы не только зарабатывают, но и отдают. На территории Детской республиканской больницы будет построен «Дом Роналда Макдоналда» – бесплатная гостиница для родителей и детей, которые проходят лечение в медучреждении.

Это один из ключевых проектов. Он направлен на то, чтобы позволять семьям оставаться вместе. Обычно это касается детей, у которых серьезные заболевания. Мы предоставляем возможность бесплатного комфортного проживания для родителей. Это укрепляет семейные отношения и ускоряет возможность для выздоровления детей. Марк Карен, генеральный директор «Макдоналдс» в России

Всероссийский инвестиционный сабантуй проходит в Зауралье не первый год. Мероприятие зарекомендовало себя как площадку для притока инвестиций. Из года в год сабантуй набирает обороты. Мы видим это по количеству соглашений и по результатам в целом. Андрей Назаров, премьер-министр правительства Республики Башкортостан

Деловой форум – площадка не только для встречи с инвесторами, но и для обмена опытом. Участники обсудили методы формирования комфортного бизнес-климата в регионах России. Затронули темы экологии, развития туризма и транспортной инфраструктуры, создания уютной городской среды. Так, в Уфе на проспекте Салавата Юлаева, прямо над тоннелем, возведут ледовый дворец стоимостью три миллиарда рублей. Проект реализуют в рамках государственно-частного партнерства и планируют завершить его к 450-летию Уфы.

Республика очень перспективная с точки зрения инвестиций. ГЧП – мощный рычаг и очень серьезный акселератор развития любого субъекта. Мы думаем, это не единственные проекты на территории республики. Валерий Ерёмкин, генеральный директор ООО «Системные концессии»

В отличие от прошлых лет, на этот раз работа форума ограничилась одним днём. И этот день оказался весьма насыщенным. Итоги Инвестсабантуя подвели в отремонтированной после пожара Сибайской филармонии.

Приятно, что уже появляются первые инвестиционные проекты. Сегодня заключено достаточное для Зауралья количество соглашений, и это самая главная задача. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан