Этно-дефиле и мастер-классы: в Уфе отметили День национального костюма

Века традиций и культурное многообразие на подиуме «Арт-квадрата». В Уфе прошел День национального костюма. Сам праздник отмечают третий год подряд и по всей республике. Современные модельеры и реконструкторы древних нарядов представили свои экспонаты. Каждый заслуживает особого внимания.
Башкирские модельеры доказывают: традиции могут быть модными. На подиумы и в жизнь возвращаются элементы национальных костюмов. Курултай башкир присоединился к празднику и совместно с международным проектом для девушек и женщин Stikhia организовал этно-дефиле.
Национальный костюм – это не просто кусок материи. Это история народа, его культура, его жизнь, считает Римма Байтимирова. Обращение к традициям – один из трендов в современном дизайне.
Одной из «фишек» башкирских модельеров стало использование в коллекциях элементов старинной одежды: башкирских нагрудников, принта и орнамента. Например, художница Раушания Бадретдинова на свои костюмы наносит изображения своих же картин.
Показали свои традиционные костюмы и представители других национальностей. Например, вот это узбекское платье наманганского стиля. Его Лилия Мухамадиева создавала сама, вручную. Украшения привозила из своего родного города. На его вышивку потребовалось больше двух недель.
День национального костюма появился в прошлом году после подписания указа Радием Хабировым. Отмечают праздник два раза в год: в третью пятницу апреля и вторую пятницу сентября. А сегодня у мероприятия появилась собственная эмблема. В честь праздника в «Арт-квадрате» организовали песни, танцы и мастер-классы. Своим опытом и знаниями традиций поделились мастерицы декоративно-прикладного искусства, специалисты историко-культурных центров и сотрудники музеев. Умелицы учили всех желающих, как создавать белорусские защитные амулеты, делать украшения из бисера с украинским орнаментом, русские матрёшки-магниты, лепить башкирские нагрудники из пластилина и вышивать по-чувашски – с двух сторон.
День национального костюма объединил сегодня разных людей. Пели песни на чувашском языке, исполнили грузинский, аджарский, узбекский и чеченский танец. В разных уголках республики провели выставки, флешмобы, мастер-классы по изготовлению женских украшений и башкирских нагрудников. Смешение культур, национального колорита и традиций – всё это День национального костюма.