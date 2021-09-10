Этно-дефиле и мастер-классы: в Уфе отметили День национального костюма

Века традиций и культурное многообразие на подиуме «Арт-квадрата». В Уфе прошел День национального костюма. Сам праздник отмечают третий год подряд и по всей республике. Современные модельеры и реконструкторы древних нарядов представили свои экспонаты. Каждый заслуживает особого внимания.

Башкирские модельеры доказывают: традиции могут быть модными. На подиумы и в жизнь возвращаются элементы национальных костюмов. Курултай башкир присоединился к празднику и совместно с международным проектом для девушек и женщин Stikhia организовал этно-дефиле.

И сегодня абсолютно разные национальности, абсолютно разные типажи моделей несут в массы красоту вместе с начинающими дизайнерами и именитыми брендами. Сегодняшняя площадка – это старт для новых имён и наше почтение именитым брендам. Эльвира Ишмуратова, руководитель междупроекта проекта для девушек и женщин Stikhia

Национальный костюм – это не просто кусок материи. Это история народа, его культура, его жизнь, считает Римма Байтимирова. Обращение к традициям – один из трендов в современном дизайне.

Для меня национальный костюм – это углубление в историю, возможность вспомнить наших предков, их силу, их дух. Передать их стремление к жизни, их опыт, их традиции. Даже когда мы надеваем небольшой элемент своего национального костюма, это даёт силу и уверенность. Римма Байтимирова, дизайнер и стилист мусульманской одежды

Одной из «фишек» башкирских модельеров стало использование в коллекциях элементов старинной одежды: башкирских нагрудников, принта и орнамента. Например, художница Раушания Бадретдинова на свои костюмы наносит изображения своих же картин.

Изначально была идея просто сделать что-то с принтами моих картин, так как я художник. Потом всё как-то стало глубже. Меня вдохновляет любовь. Раушания Бадретдинова, художник, дизайнер

Показали свои традиционные костюмы и представители других национальностей. Например, вот это узбекское платье наманганского стиля. Его Лилия Мухамадиева создавала сама, вручную. Украшения привозила из своего родного города. На его вышивку потребовалось больше двух недель.

Эта ткань называется мадрас. Всё это я делала вручную. У нас есть свои 30 косичек. Понятно, что сейчас их у меня нет, но всё это входит в мою культуру. Лилия Мухамадиева /Узбекистан/

День национального костюма появился в прошлом году после подписания указа Радием Хабировым. Отмечают праздник два раза в год: в третью пятницу апреля и вторую пятницу сентября. А сегодня у мероприятия появилась собственная эмблема. В честь праздника в «Арт-квадрате» организовали песни, танцы и мастер-классы. Своим опытом и знаниями традиций поделились мастерицы декоративно-прикладного искусства, специалисты историко-культурных центров и сотрудники музеев. Умелицы учили всех желающих, как создавать белорусские защитные амулеты, делать украшения из бисера с украинским орнаментом, русские матрёшки-магниты, лепить башкирские нагрудники из пластилина и вышивать по-чувашски – с двух сторон.