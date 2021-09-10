«Мечта сбылась»: впервые в истории Кубок Стэнли приехал в Уфу

Воспитанник башкирского хоккея Андрей Василевский привез домой главный трофей НХЛ. Кроме этого, вратарь привез Конн Смайт Трофи – приз самому ценному игроку плей-офф заокеанской лиги. С наградами могли сфотографироваться все желающие – они были выставлены в фойе «Уфа-Арены».

Событие, которое совершено точно войдет в историю региона, страны и мира. Воспитанник башкирского хоккея Андрей Василевский на площади Салавата Юлаева с Кубком Стэнли в руках. Это 14-й приезд Кубка Стэнли в Россию. Чаще всего – а это в половине случаев – трофей, вручаемый победителю плей-офф НХЛ, оказывался в Москве. До республики до сегодняшнего дня он не доезжал ни разу. Прикоснулись к награде и молодожены Гареевы. Пара оказалась на площади случайно: свадебная фотосессия превратилась в хоккейную.

Кубок должны были привезти еще в прошлом году. Но из-за пандемии все спортивные мероприятия отменились. Тогда Андрей Василевский пошутил, что придется выиграть в чемпионате снова. И сделал это. «Тампа Бэй Лайтнинг» стала лучшей командой в НХЛ второй раз подряд. А сам вратарь получил приз самому ценному игроку плей-офф заокеанской лиги – Конн Смайт Трофи.

Эмоции самые положительные. Даже не могу их описать. Я и об одном Кубке Стэнли не мог мечтать, а тут целых два. Да и подряд, в 27 лет. И в придачу Конн Смайт Трофи. Мечта сбылась. Андрей Василевский, двукратный обладатель Кубка Стэнли

На родном льду, с которого начинались его первые шаги в хоккее, Василевский обратился с приветственным словом к спортсменам и их родителям. Затем Кубок выставили в фойе Дворца спорта. По традиции игроку команды кубок дается на один день в межсезонье после победы. Андрей Василевский распорядился своим днем так.

Очередь из воспитанников спортшколы растянулась на весь Дворец. Тренеры СДЮШОР как могли ускоряли процесс фотографирования, запуская в кубковую зону по полкоманды.

Все это время ни на минуту от кубка не отходи Марио Делла-Савиа. По правилам Национальной хоккейной лиги Кубок Стэнли может передвигаться только в присутствии охраны. Каждые два часа пара секьюрити сменяет друг друга. Вот уже много лет специалист из Канады путешествует за кубком по всему земному шару.

В Уфе кубок пробыл всего 24 часа. За это время к нему смогли прикоснуться все желающие. Дольше всего обе награды заокеанской лиги находились в фойе «Уфа-Арены», куда приходили болельщики со всей республики.