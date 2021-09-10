Радий Хабиров возглавит рабочую группу по разработке прорывных проектов развития Башкирии

Прежде всего, это Евразийский научно-образовательный центр мирового уровня. Мы очень признательны за поддержку нашей заявки в федеральном конкурсе. Сейчас мы очень активно работаем над развитием этого центра. Второе – это создание Уфимского университета науки и технологии. Мы объединяем два крупнейших вуза – классический и авиационный. Уверен, что новый университет станет заметным явлением в образовательной и научной жизни республики и Российской Федерации. Третье – это строительство межвузовского кампуса в центре Уфы.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан