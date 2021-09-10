Радий Хабиров возглавит рабочую группу по разработке прорывных проектов развития Башкирии

Радий Хабиров возглавит рабочую группу, которая займется разработкой прорывных проектов развития региона. Соответствующее поручение сегодня дал заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко в ходе совещания ПФО по социально-экономическим вопросам.
Встреча прошла в формате видеоконференцсвязи. По каждому из регионов необходимо сформировать и утвердить до 1 ноября 5 инициатив, которые окажут «максимальный положительный эффект» для субъектов. В своем докладе Радий Хабиров акцентировал внимание на двух вопросах, по которым необходима поддержка федерального центра: это юбилей Уфы в 2024 году и развитие инфраструктуры Зауралья, в том числе организации железнодорожной ветки «Сибай-Подольск-Сара». Речь зашла и о других проектах.