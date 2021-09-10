В Уфе ищут дом собаке, ради которой хозяин пожертвовал жизнью

Собаке, ради которой бывший хозяин пожертвовал жизнью, ищут новый дом. Напомним, трагедия произошла в Уфе на набережной. Мужчина гулял со своей собакой, питомец полез в воду и, видимо, не мог выбраться самостоятельно. Хозяин спас пса, но сам выбраться на берег не смог. Четырёхлапый друг не понимал, куда делся хозяин, сам добрался до дома, несколько дней скулил под дверью. Его забрали волонтёры и сейчас ищут тех, кто сможет забрать собаку.
Боязнь камеры бывает, оказывается, не только у людей. Пёс по кличке Джек на незнакомый предмет смотрит с осторожностью и старается держаться подальше. А вот новых людей не боится, легко идёт на контакт и, возможно, если бы умел говорить, то, повиливая хвостом, признавался бы в любви почти каждому встречному.
Сейчас Джек живёт за городом. Волонтёры пристроили его сюда всего на несколько дней. Оставить на совсем собаку не могут – временный хозяин постоянно уезжает в командировки.
Без хозяина Джек живёт почти неделю. Пёс успел сменить уже несколько мест проживания. До первого снега волонтёры надеются найти ему место, в котором он снова ощутит тепло. Связаться с активистами вы можете по телефону: 8 917 808 09 69 (Светлана Всеволодова, зооволонтёр).