В Уфе ищут дом собаке, ради которой хозяин пожертвовал жизнью

Собаке, ради которой бывший хозяин пожертвовал жизнью, ищут новый дом. Напомним, трагедия произошла в Уфе на набережной. Мужчина гулял со своей собакой, питомец полез в воду и, видимо, не мог выбраться самостоятельно. Хозяин спас пса, но сам выбраться на берег не смог. Четырёхлапый друг не понимал, куда делся хозяин, сам добрался до дома, несколько дней скулил под дверью. Его забрали волонтёры и сейчас ищут тех, кто сможет забрать собаку.

Боязнь камеры бывает, оказывается, не только у людей. Пёс по кличке Джек на незнакомый предмет смотрит с осторожностью и старается держаться подальше. А вот новых людей не боится, легко идёт на контакт и, возможно, если бы умел говорить, то, повиливая хвостом, признавался бы в любви почти каждому встречному.

Он хорошо уживается с другими животными, любит детей – это прям редкость, несмотря на размер. Еще молодой, характер легко поддается корректировке, любит вкусняшки, но много не ест. Светлана Всеволодова, зооволонтёр

Сейчас Джек живёт за городом. Волонтёры пристроили его сюда всего на несколько дней. Оставить на совсем собаку не могут – временный хозяин постоянно уезжает в командировки.