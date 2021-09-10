В одном из колледжей Уфы открылись новые мастерские по стандартам WorldSkills

Четыре новые мастерские открылись в Уфимском колледже радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности. Их объединяет то, что созданы они в соответствии со современными стандартами и технологиями, в том числе «Ворлдскиллс». Теперь доступны направления «Мобильная робототехника», «Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений», «Интернет вещей» и «Разработка мобильных приложений». Для их тестирования также приглашаются школьники.

Сложно, мощно и интересно. Вот так в трех словах студент Уфимского колледжа радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности Марат Мавлютов описал новые возможности, которые появились с открытием мастерской по разработке мобильных приложений. Это позволит овладеть новыми навыками и стать первоклассным специалистом.

То, что появилась такая мастерская, это дает возможность пользоваться различным софтом, который, например, не поддерживается дома у некоторых, у кого нет более мощного компьютера, и не поддерживает эти среды, чтобы заниматься разработкой. Потому что нужна видеокарта и соответствующие возможности процессора, которые есть сейчас. Марат Мавлютов, студент

Сейчас, если посмотреть уровень заработков именно по разработке мобильных приложений, то это от 50 тысяч рублей и выше. Соответственно, насколько сложный проект, настолько они и получают денежные средства. Вообще на рынке сейчас это очень востребованная специальность. Марина Кашина, мастер производственного обучения

В мастерской «Интернет вещей» студенты учатся развивать «умные предприятия» – когда производственные процессы автоматизированы за счет современных технологий. Концепция позволяет использовать огромное количество устройств, которые взаимодействуют не только с человеком, но и друг с другом, а также с другими информационными системами.

Здесь у нас студент составил мэшап, то есть интерфейс пользователя оператора, оператор у нас может отслеживать все параметры двигателей на промышленном роботе, и также у нас оператор имеет возможность взять резко ручное управление, перевести робота в ручное управление и задать ему необходимые координаты. Альберт Галлямов, мастер производственного обучения

На базе Уфимского колледжа радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности открылись еще две мастерские – «Мобильная робототехника» и «Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений». Здесь готовы познакомить школьников республики с новинками. Выбор большой.