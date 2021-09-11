В Уфе разыскивают пропавшую с детьми молодую маму

Полиция Башкирия объявила поиски молодой уфимки. В столице пропала 32-летняя Диана Шарипова.
По данным ведомства, девушка ушла из дома, забрав 6-летнюю дочку и 10-летнего сына. Молодая мама не выходит на связь с родными. Предположительно, мама с детьми может быть у знакомых.
Приметы пропавшей: рост около 170 см, среднего телосложения, волосы русые до плеч. Была одета: белая футболка, темно-зеленые джинсы.
Всех, кто видел девушку или её детей, просят сообщить в полицию по телефонам: 8 347 279 39 02, 8 347 237 19 60.