В Уфе в лобовом столкновении с грузовиком погиб человек

Сегодня, 11 сентября, рано утром в центре Уфы произошла смертельная авария. Подробности инцидента сообщила пресс-служба Госавтоинспекции республики.

На улице Большой Гражданской произошло лобовое столкновение «Хёндай Акцент» и «Маз». От сильного удара легковой автомобиль сильно смяло. Водителя зажало в салоне. От полученных травм он скончался на месте инцидента.

С места ДТП госпитализировали 23-летнего парня и 18-летнюю девушку, которые находились на пассажирских сидениях сзади. Обстоятельства аварии предстоит установить.