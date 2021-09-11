В Башкирии 17-летний подросток наехал на полицейского

В Башкирии 17-летний подросток стал фигурантом уголовного дела. Парня обвинили в применении насилия в отношении полицейского.

Фото №1 - В Башкирии 17-летний подросток наехал на полицейского

По версии следствия, 19 августа поздно ночью в Балтачевском районе дорожный патруль остановил ВАЗ-211540. При этом 16-летний подросток, который был за рулём авто, выскочил из машины и попытался убежать. А 17-летний пассажир легкового авто пересел на водительское сидение, нажал на газ и наехал на сотрудника ДПС.

Инспектор получил травмы. В обстоятельствах произошедшего продолжают разбираться: изъяты записи с камеры видеонаблюдения, опрашиваются очевидцы, проводится комплекс судебных экспертиз.