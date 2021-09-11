Элвин Грей выступит на юбилее парка «Первомайский» в Уфе

Ожидаются весёлые мероприятия с аниматорами и ростовыми куклами, выставки художников и ремесленников, ретро-выставка машин, различные мастер-классы, товарищеский футбольный матч, велосипедный мотокросс, прогулки на роллерах и многое другое. А закончится вечер концертом с участием творческих коллективов ДК «Моторостроителей». Хедлайнером вечера станет популярный артист Элвин Грей. В конце праздника над парком запустят красочный салют.

Напомним, обновленный парк «Первомайский» открылся в прошлом году и сразу стал местом притяжения для жителей и гостей города. В парке любят проводить время семьи с детьми, влюбленные пары, активные подростки. Также парк часто становится площадкой для проведения оригинальных и современных мероприятий.