В Башкирии сбили женщину, переходившую в неустановленном месте

В Башкирии произошло ДТП с пострадавшим в результате столкновения пешеходом. Женщина с места происшествия была госпитализирована.

По предварительным данным ГИБДД города Туймазы, на ул. 70 лет Октября водитель, 58-летний житель Шаранского района республики, управляющий автомобилем ВАЗ-21099, наехал на женщину. Местная 41-летняя жительница переходила проезжую часть в неустановленном месте.

В результате ДТП пешеход получила травмы, с которыми была доставлена в Туймазинскую ЦРБ. ГИБДД ведет разбирательство по факту произошедшего.