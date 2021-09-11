Радий Хабиров поздравил жителей Сибая с Днем города

Глава Башкирии Радий Хабиров посетил Сибай, где поздравил местных жителей с Днем города. Также в ходе поездки Радий Хабиров вручил госнаграды, отметил победительницу второго сезона шоу «Голос Зауралья. Дети» и передал сертификат воспитаннице Детской школы искусств Карине Татжетдиновой.

Фото №1 - Радий Хабиров поздравил жителей Сибая с Днем города

Глава республики отметил, что каждый раз приезжает в Сибай с удовольствием, и отметил, что город заметно меняется.

Мы вместе прошли непростые времена, когда в городе была тяжёлая экологическая ситуация. Мы живём и работаем в период пандемии коронавируса. Вместе решаем вопросы социально-экономического развития Сибая. Сегодня мы вместе наблюдаем, как город меняется. Здесь появляются новые парки, скверы, дороги. Подтягивается экономика, у людей постепенно растёт зарплата. А Правительство республики всегда будет поддерживать вас. Потому что в Сибае и в Зауралье в целом живут очень трудолюбивые, надёжные и достойные люди. С праздником!

Радий Хабиров, Глава РБ
Фото №2 - Радий Хабиров поздравил жителей Сибая с Днем города

До начала праздничной программы Радий Хабиров принял участие в закладке памятной плиты, которая посвящена третьему Всероссийскому инвестиционному сабантую «Зауралье-2021».