Радий Хабиров поздравил жителей Сибая с Днем города

Глава Башкирии Радий Хабиров посетил Сибай, где поздравил местных жителей с Днем города. Также в ходе поездки Радий Хабиров вручил госнаграды, отметил победительницу второго сезона шоу «Голос Зауралья. Дети» и передал сертификат воспитаннице Детской школы искусств Карине Татжетдиновой.
Глава республики отметил, что каждый раз приезжает в Сибай с удовольствием, и отметил, что город заметно меняется.
До начала праздничной программы Радий Хабиров принял участие в закладке памятной плиты, которая посвящена третьему Всероссийскому инвестиционному сабантую «Зауралье-2021».