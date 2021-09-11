В Уфе в общегородском субботнике приняли участие 22 тысячи горожан

В Уфе 11 сентября прошел общегородской субботник. В нем приняли участие 22 тысячи горожан, в числе которых как активные местные жители, так и работники жилищно-коммунальной сферы.

Субботник состоялся в рамках Всероссийской экологической акции «Зелёная Россия». В пресс-службе администрации Уфы отметили, что присоединиться к массовому субботнику могут все желающие. Речь идет об уборке как общественных территорий, так и своего двора.

Состоявшийся субботник стал первым в осеннем месячнике благоустройства города. Далее в рамках акции «Зелёная Россия» по всей Башкирии будут высажены деревья и кустарники.