Синоптики Башкирии прогнозируют заморозки до -5 градусов

В республике, по прогнозу синоптиков Башкирского управления гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, ожидаются заморозки до -5 градусов. Воздух охладиться в ночь с 11 на 12 сентября.

Отмечено, что охлаждение ожидается не только в самом атмосферном воздухе, но и на поверхности почвы. Также сообщается, что на некоторых участках дорог в ночное и утреннее время будет заметна дымка, видимость составит 1-2 километра.