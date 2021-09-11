«Салават Юлаев» разгромил «Нефтехимик»

«Салават Юлаев» продолжил победную серию. Сегодня уфимский клуб был сильнее нижнекамского «Нефтехимика». Первую шайбу юлаевцы отправили в ворота соперников спустя всего 35 секунд после стартового свистка.

Это сделал Сакари Манинен. Второй гол случился, когда на табло оставалось меньше секунды до окончания периода. Отличился Николай Кулёмин. После перерыва хозяева удвоили преимущество. В заключительном игровом отрезке пятую шайбу вновь забросил Манинен.