«Агидель» в третий раз стала чемпионом ЖХЛ

«Агидель» − чемпион ЖХЛ! Сегодня уфимская команда одержала победу в серии буллитов. «Агидель» обыграла «КРС Ванке Рэйз» в третьем матче финальной серии плей-офф сезона 2020-2021.
Напомним, игры должны были состояться в марте, но их перенесли из-за положительных тестов на COVID у игроков «Агидели» и необходимого карантина.
Сейчас башкирская команда выиграла двухматчевое противостояние и стала чемпионом Женской лиги. Ранее соперницы обменялись победами. Сегодня хоккеистки «Агидели» были сильнее в серии буллитов – 3:2.