«Агидель» в третий раз стала чемпионом ЖХЛ

«Агидель» − чемпион ЖХЛ! Сегодня уфимская команда одержала победу в серии буллитов. «Агидель» обыграла «КРС Ванке Рэйз» в третьем матче финальной серии плей-офф сезона 2020-2021.

Напомним, игры должны были состояться в марте, но их перенесли из-за положительных тестов на COVID  у игроков «Агидели» и необходимого карантина.

Сейчас башкирская  команда выиграла двухматчевое противостояние и стала чемпионом Женской лиги. Ранее соперницы обменялись победами. Сегодня хоккеистки «Агидели» были сильнее в серии буллитов – 3:2. 

Матч был напряженным. Но мы больше хотели, наверное, поэтому победили.

Мария Печникова, капитан ЖХК «Агидель»

Мы хотим расти, хотим все выигрывать. Мы жадны до игры, в хорошем смысле слова. Мы жадны до побед. Мы хотим выигрывать все. Мы лучшее на сегодня, что есть в ЖХЛ. Мы хотим эту марку держать.

Денис Афиногенов, главный тренер ЖХК «Агидель»