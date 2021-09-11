«Агидель» в третий раз стала чемпионом ЖХЛ

Мы хотим расти, хотим все выигрывать. Мы жадны до игры, в хорошем смысле слова. Мы жадны до побед. Мы хотим выигрывать все. Мы лучшее на сегодня, что есть в ЖХЛ. Мы хотим эту марку держать.

Денис Афиногенов, главный тренер ЖХК «Агидель»