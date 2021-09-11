Дзюдоисты Башкирии готовятся к финалу чемпионата России

Ждать ли золотые медали от башкирских дзюдоистов? Спортсмены из нашей республики продолжают подготовку к финалу чемпионата России, который пройдет в Майкопе уже через две недели.

История 22-летнего Евгения Никитина непростая: парень рос в интернате для детей-сирот под Кумертау, и начал заниматься дзюдо с третьего класса. Мечта Никитина – получить звание мастера спорта, но добраться до финального этапа чемпионата России ему пока не удалось. Впрочем, сейчас на тренировках у Евгения тоже важная задача.

К сожалению, у меня не получилось отобраться на финал турнира. Сейчас моя задача состоит в том, чтобы в качестве спарринг-партнера помочь своим друзьям из команды подготовиться к чемпионату России. Евгений Никитин, член сборной Башкортостана по дзюдо

Дзюдоисты прошли двойное сито отбора. Сначала выступили на чемпионате республики, где сильнейшие попали в сборную Башкортостана. Затем эта команда поехала на первенство Приволжского федерального округа в Дзержинск, на котором были окончательно отобраны шесть спортсменов. Они и будут представлять Башкортостан на финале чемпионата России с 23 по 26 сентября.

Федерация дзюдо Республики Башкортостан ставит всегда самые амбициозные цели – попадание в сборную России, чтобы дальше представлять республику на международных соревнованиях. Денис Буяк, исполнительный директор Федерации дзюдо Республики Башкортостан

Если раньше дзюдоисты тренировались два раза в день, то теперь нагрузки уменьшаются, чтобы спортсмены вышли на пик физической формы как раз к чемпионату России.

Был турнир в Москве, потом трехдневное набарывание. Сейчас перешли к финальному этапу подготовки, а затем поедем в Майкоп. Егор Цветков, член сборной Башкортостана по дзюдо