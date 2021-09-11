Дзюдоисты Башкирии готовятся к финалу чемпионата России

Ждать ли золотые медали от башкирских дзюдоистов? Спортсмены из нашей республики продолжают подготовку к финалу чемпионата России, который пройдет в Майкопе уже через две недели.
История 22-летнего Евгения Никитина непростая: парень рос в интернате для детей-сирот под Кумертау, и начал заниматься дзюдо с третьего класса. Мечта Никитина – получить звание мастера спорта, но добраться до финального этапа чемпионата России ему пока не удалось. Впрочем, сейчас на тренировках у Евгения тоже важная задача.
Дзюдоисты прошли двойное сито отбора. Сначала выступили на чемпионате республики, где сильнейшие попали в сборную Башкортостана. Затем эта команда поехала на первенство Приволжского федерального округа в Дзержинск, на котором были окончательно отобраны шесть спортсменов. Они и будут представлять Башкортостан на финале чемпионата России с 23 по 26 сентября.
Если раньше дзюдоисты тренировались два раза в день, то теперь нагрузки уменьшаются, чтобы спортсмены вышли на пик физической формы как раз к чемпионату России.
В ноябре в столице республики запланировано проведение смешанного командного чемпионата Европы. При хорошем результате наших ребят на сентябрьском турнире они могут принять участие и в континентальном старте на родной земле.