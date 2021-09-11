В Иглинском районе прошла большая фермерская ярмарка

В парке имени Елены Иглиной для жителей расположились торговые прилавки с медом, овощами, молочной и хлебной продукцией. Почти вся продукция – заготовка к зимнему сезону. Для детей выступали аниматоры, а для любителей интеллектуальных игр подготовили шахматную зону.

В природе насекомым восковая моль наносит вред, а человеку приносит пользу. Риф Гималетдинович изготавливает «огневку». Так он называет напиток на спирте. Настойка, по его словам, лечит от бронхита, туберкулеза и даже от короновируса.

В определенных дозах, но нужно проконсультироваться с доктором. Очень действенное средство, потому что восковая моль – это единственное существо в мире, которое может размельчить воск. Риф Шавалеев, пчеловод

Прилавки с продуктами опустели моментально. Особенно большим спросом пользовались молочные продукты, мясо и овощи.

Свекла еще есть. Капусты и моркови уже нет. Лук тоже много берут. Флорида Масичюк, фермер

А для маленьких гостей ярмарки аниматоры подготовили развлекательную программу с песнями, танцами и играми. Подростки могли собрать автомат. Те, кто устал от физических активностей, играли в шахматы.

Очень сложный был сельскохозяйственный год. Урожай, который мы видим, это урожай, который был на поливе. Мы сегодня здесь посмотрели и знаменитый иглинский лук, и липовый мед. Эльвира Аиткулова, заместитель председателя Госсобрания Республики Башкортостан

Очень все вкусно, все местное. Конечно, надо помогать хорошо упаковывать продукцию фермерам. Потому что потенциал огромный. Александр Сидякин, руководитель администрации Главы Республики Башкортостан