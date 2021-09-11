В Иглинском районе прошла большая фермерская ярмарка

В парке имени Елены Иглиной для жителей расположились торговые прилавки с медом, овощами, молочной и хлебной продукцией. Почти вся продукция – заготовка к зимнему сезону. Для детей выступали аниматоры, а для любителей интеллектуальных игр подготовили шахматную зону.
В природе насекомым восковая моль наносит вред, а человеку приносит пользу. Риф Гималетдинович изготавливает «огневку». Так он называет напиток на спирте. Настойка, по его словам, лечит от бронхита, туберкулеза и даже от короновируса.
Прилавки с продуктами опустели моментально. Особенно большим спросом пользовались молочные продукты, мясо и овощи.
А для маленьких гостей ярмарки аниматоры подготовили развлекательную программу с песнями, танцами и играми. Подростки могли собрать автомат. Те, кто устал от физических активностей, играли в шахматы.
Фермерская ярмарка оставила под шатрами лишь пустые прилавки. После удачных покупок иглинцы смогли посмотреть вечерний концерт звезд башкирской эстрады.