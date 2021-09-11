В Башкирии прошел фестиваль «Диалог религий – основа национального единства»

Национальная кухня и спортивные состязания. Под Уфой прошел республиканский фестиваль «Диалог религий – основа национального единства». Форум организован Духовным управлением мусульман республики. Взрослые и дети попробовали свои силы в спортивных состязаниях и посмотрели концерт.

Встречают песнями и угощают блюдами национальной кухни. Каждый найдет здесь что-то по душе. «Гонка героев», стрельба из лука, борьба - и это далеко не все соревнования, которые развернулись на площадке фестиваля. Здесь можно увидеть много пар с детьми. Ведь фестиваль пропагандирует не только идею национального единства, но и семейные ценности. Ильдус Ситдыков на подобном форуме впервые. Пришел с женой и дочерью.

Очень важно, чтобы был вот такой положительный посыл. Призывал людей к единению, к здоровому образу жизни, вот эти вещи очень важны на самом деле для семей, чтобы они несли что-то положительное в общество. Ильдус Ситдыков, гость фестиваля

На фестиваль собрались представители разных национальностей. На столах – всё «халяльное». Для гостей праздника работала и ярмарка декоративно-прикладного искусства и национальных ремесел. Желающие могли приобрести традиционные изделия.

Стараюсь держать руку на пульсе именно по религиозным вопросам. Сегодняшнее мероприятие для меня как праздник, как радостное событие. Гузаль Ситдыкова, заслуженный работник культуры Республики Башкортостан, гость фестиваля

Праздник организовали не только для взрослых, но и для детей. Программа фестиваля разнообразная: викторины, конкурсы.

Дух единства проявляется именно в спортивных состязаниях, уверены организаторы. Забег с препятствиями не каждому под силу. Самый сильный человек России Эльбрус Нигматуллин тоже посетил фестиваль. Сегодня один из немногих дней, когда он просто гость, а не участник соревнований.

Сегодня очень хорошее мероприятие, которое способствует объединению людей. Я всю жизнь соревновался с людьми разных конфессий, разных национальностей, стран. Сейчас мы самые настоящие друзья. Поэтому такое мероприятие способствует дружбе и объединению людей. Эльбрус Нигматуллин, башкирский спортсмен, гость фестиваля

Прошел также круглый стол. Темой обсуждения стала проблема поиска «новых методов формирования гражданской позиции».

Мы не должны разделяться ни по вере, ни по национальности, ни по каким-то другим признакам. Наоборот должны объединяться и быть вместе. Протоиерей Николай Туктаров, руководитель молодёжного отдела Уфимской епархии

Чем больше таких мероприятий пройдет, чем больше именно верующего населения именно с таким посылом с призывом на диалог межнациональный, межрелигиозный, проведут такие мероприятия, тем спокойнее будет складываться наша жизнь в дальнейшем. Айнур Биргалин, председатель Духовного управления мусульман Республики Башкортостан