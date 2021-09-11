В Башкирии прошел фестиваль «Диалог религий – основа национального единства»

Национальная кухня и спортивные состязания. Под Уфой прошел республиканский фестиваль «Диалог религий – основа национального единства». Форум организован Духовным управлением мусульман республики. Взрослые и дети попробовали свои силы в спортивных состязаниях и посмотрели концерт.
Встречают песнями и угощают блюдами национальной кухни. Каждый найдет здесь что-то по душе. «Гонка героев», стрельба из лука, борьба - и это далеко не все соревнования, которые развернулись на площадке фестиваля. Здесь можно увидеть много пар с детьми. Ведь фестиваль пропагандирует не только идею национального единства, но и семейные ценности. Ильдус Ситдыков на подобном форуме впервые. Пришел с женой и дочерью.
На фестиваль собрались представители разных национальностей. На столах – всё «халяльное». Для гостей праздника работала и ярмарка декоративно-прикладного искусства и национальных ремесел. Желающие могли приобрести традиционные изделия.
Праздник организовали не только для взрослых, но и для детей. Программа фестиваля разнообразная: викторины, конкурсы.
Дух единства проявляется именно в спортивных состязаниях, уверены организаторы. Забег с препятствиями не каждому под силу. Самый сильный человек России Эльбрус Нигматуллин тоже посетил фестиваль. Сегодня один из немногих дней, когда он просто гость, а не участник соревнований.
Прошел также круглый стол. Темой обсуждения стала проблема поиска «новых методов формирования гражданской позиции».
Свыше трех тысяч человек собралось сегодня на форум. Каждый по-своему понимает единство наций, ведь у всех свои традиции. Личные, внутрисемейные, религиозные. И этот фестиваль – один из путей к диалогу культур.