В Башкирии прошли первые осенние субботники

В Башкортостане наводят порядок. В республике прошли субботники. Регион присоединился к акции «Зеленая Россия». В этом году ее проводят уже в 10-й раз. С перчатками и мусорными мешками вышли целыми семьями. Самую неожиданную находку в уфимском парке Лесоводов сделала 4-летняя Вика.

За некой взрослой "золушкой" убирает 4-летняя малышка. Вика вместе с мамой пришли на субботник. Даже эта кроха знает, что мусор лучше выкидывать лучше в урну.

План действий у добровольцев простой: наполненные мусорные мешки выставляют вдоль дороги. Сегодня такие инсталляции по всему городу, а после их забирает специальный грузовик.

На берегу мусорные пакеты наполняют студенты. Несколько групп из педагогического и политехнического колледжей. Место для субботника традиционное: озеро Долгое чистым стать всё никак не может.