В Башкирии более 6 млн бюллетеней отправили в территориальные комиссии

Свыше 6 миллионов бюллетеней для голосования отправились в территориальные избирательные комиссии. За доставку ценных документов в районы и города республики отвечает федеральное предприятие «Спецсвязь».

Свыше 6 миллионов бюллетеней для голосования изготовила типография «Белая река». В присутствии специалистов комиссии увесистые пачки пересчитали и погрузили в фургоны. Для понимания масштаба проделанной работы: общий вес всего отпечатанного тиража составил почти 100 тонн.

Было изготовлено 3 миллиона 30 тысяч 100 экземпляров по федеральному избирательному округу, такое же количество по одномандатным избирательным округам. Илона Макаренко, председатель ЦИК Республики Башкортостан

Для изготовления бланков используется специальная бумага и тангирная защитная сетка, которая обеспечивает защиту от подделок. Наносится она с лицевой стороны бюллетеня. А вот для бланков, которые предназначены для голосования с помощью КОИБов, защита наносится уже с обратной стороны бюллетеня. Таких экземпляров изготовлено почти 734 тысячи.

Для КОИБов используется специальная форма бюллетеней, потому что бюллетень считывается машиной. Там есть определенные метки. Бюллетени немного другого размера, но содержат тот же объем информации. Марат Гадилов, заместитель председателя ЦИК Республики Башкортостан

Типография издательства «Белая река» работала практически в круглосуточном режиме, печатая 10 тысяч бланков в час. Не обошлось и без брака. Такие бланки отправляются в корзину. Но не все так просто: процедура утилизации тоже проходит согласно регламенту.