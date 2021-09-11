В Башкирии более 6 млн бюллетеней отправили в территориальные комиссии

Свыше 6 миллионов бюллетеней для голосования отправились в территориальные избирательные комиссии. За доставку ценных документов в районы и города республики отвечает федеральное предприятие «Спецсвязь».
Свыше 6 миллионов бюллетеней для голосования изготовила типография «Белая река». В присутствии специалистов комиссии увесистые пачки пересчитали и погрузили в фургоны. Для понимания масштаба проделанной работы: общий вес всего отпечатанного тиража составил почти 100 тонн.
Для изготовления бланков используется специальная бумага и тангирная защитная сетка, которая обеспечивает защиту от подделок. Наносится она с лицевой стороны бюллетеня. А вот для бланков, которые предназначены для голосования с помощью КОИБов, защита наносится уже с обратной стороны бюллетеня. Таких экземпляров изготовлено почти 734 тысячи.
Типография издательства «Белая река» работала практически в круглосуточном режиме, печатая 10 тысяч бланков в час. Не обошлось и без брака. Такие бланки отправляются в корзину. Но не все так просто: процедура утилизации тоже проходит согласно регламенту.
Весь тираж по описи был передан сотрудникам управления «Спецсвязи». Для обеспечения сохранности ценного груза доставку доверили этому федеральному предприятию. Позже в территориальных избирательных комиссиях бюллетени уже передадут уполномоченным лицам.