В Уфе известный скрипач и педагог Александр Шисман отметил 75-летний юбилей

Высшая школа музыки. Сегодня свой 75-летний юбилей отмечает известный скрипач и преподаватель Уфимского института искусств Александр Шисман. В вузе Александр Абрамович работает практически с момента его открытия.

За полвека он подготовил более 150 лауреатов и победителей всероссийских и международных конкурсов, талантливых музыкантов, которые выступают в составе оркестров по всему миру. В знаменательный день многие его ученики вышли на сцену, чтобы показать мастерство, которому их научил наставник.

Все время стремление к идеалу, чтобы звучала музыка различных эпох, стилей. Звучала на высоком уровне. Это идея.

Александр Шисман, заслуженный работник культуры России, заслуженный деятель искусств Республики Башкортостан

У дирижеров есть такое понятие: любить произведение, которое играешь. Примерно этого же принципа придерживается и Александр Абрамович.

Рустэм Сулейманов, лауреат международных конкурсов, заслуженный деятель искусств Республики Башкортостан