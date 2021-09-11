В Уфе известный скрипач и педагог Александр Шисман отметил 75-летний юбилей

Высшая школа музыки. Сегодня свой 75-летний юбилей отмечает известный скрипач и преподаватель Уфимского института искусств Александр Шисман. В вузе Александр Абрамович работает практически с момента его открытия.

За полвека он подготовил более 150 лауреатов и победителей всероссийских и международных конкурсов, талантливых музыкантов, которые выступают в составе оркестров по всему миру. В знаменательный день многие его ученики вышли на сцену, чтобы показать мастерство, которому их научил наставник.