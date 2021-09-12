В Башкирии в аварии с грузовиком погиб водитель без прав

Накануне, 11 сентября, в Уфе произошла крупная авария. На улице Большой Гражданской столкнулись «Хёндай Акцент» и «МАЗ». Стали известны подробности трагедии.
24-летний парень за рулём легкового авто допустил столкновение с грузовиком, которым управлял 41-летний житель Благовещенского района.
От полученных травм водитель «Хёндай» скончался на месте ДТП, а его 24-летнего и 18-летнюю пассажиров срочно госпитализировали. Выяснилось, что погибший был лишён водительских прав ещё в 2019 году.
Фото: ГИБДД РБ.