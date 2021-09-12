В Башкирии 22-летний парень насмерть сбил пешехода

Авария произошла на 17 км автодороги Стерлитамак-Карайганово-Ишимбай. 22-летний парень за рулём «Лады Приора» совершил наезд на 64-летнего пешехода.

От полученных травм пострадавший скончался сразу. Выяснилось, что пешеход шёл прямо по центру дороги в ночное время суток без светоотражающих элементов на одежде. В обстоятельствах ДТП предстоит разобраться.