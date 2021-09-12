В Башкирии подросток нашёл кость мамонта

Подросток нашёл кость на границе Салаватского и Дуванского районов, когда пас коров в поле. Странный предмет необычной формы лежал в небольшой ямке.

Биолог геопарка «Янган-Тау» сообщила, что найденная кость – зуб мамонта. Подобное ископаемое хранится в геопарке. Его нашли жители деревни Идельбаево. А что делать с зубом, подросток пока не решил. Возможно, он передаст удивительный предмет в музей или коллекционерам.