В Башкирии ещё 306 человек заболели коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией продолжает следить за эпидемиологической ситуацией.
Так, в Башкирии за сутки коронавирус выявили ещё у 306 человек. Общее количество заболевших достигло 60 684. В стационарах республики находятся 714 человек, нуждаются в ИВЛ – 12 пациентов. С выздоровлением за сутки выписали 31 человека (за всё время – 53 490). Скончались ещё 16 (1296).
В России за сутки коронавирус выявили у 18 554 человек (7 140 070), выздоровели – 14 497 (6 389 657), скончались – 788 (192 749).