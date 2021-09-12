В Башкирии ещё 306 человек заболели коронавирусом

Так, в Башкирии за сутки коронавирус выявили ещё у 306 человек. Общее количество заболевших достигло 60 684. В стационарах республики находятся 714 человек, нуждаются в ИВЛ – 12 пациентов. С выздоровлением за сутки выписали 31 человека (за всё время – 53 490). Скончались ещё 16 (1296).