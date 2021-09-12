Житель Башкирии до смерти забил своего товарища

В Башкирии перед судом предстал 42-летний житель Белорецкого района. Мужчину обвинили в жестоком убийстве.

По версии следствия, товарищи проводили вечер за распитием спиртных напитков, но между ними вспыхнула ссора. Конфликт быстро перерос в драку, во время которой обвиняемый схватил нож и ударил друга. После он жестоко избил оппонента руками и ногами.

От обильной кровопотери несчастный скончался на глазах у обидчика. Мужчина свою вину полностью признал, но от дачи показаний отказался. Выяснилось, что ранее он уже отбывал наказание за аналогичное преступление.