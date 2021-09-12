В Уфе погиб молодой мотоциклист

23-летний парень за рулём мотоцикла допустил столкновение с попутной «Шевроле Лачетти», когда двигался по улице Шафиева в сторону Черниковки. От удара мотоцикл отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с «Тойота РАВ4» и «Тойота Королла».