В Уфе погиб молодой мотоциклист

Сегодня, 12 сентября, в Уфе зафиксировано дорожно-транспортное происшествие с участием мотоциклиста.

Фото №1 - В Уфе погиб молодой мотоциклист

23-летний парень за рулём мотоцикла допустил столкновение с попутной «Шевроле Лачетти», когда двигался по улице Шафиева в сторону Черниковки. От удара мотоцикл отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с «Тойота РАВ4» и «Тойота Королла».

От полученных травм парень скончался на месте аварии. Больше в ДТП пострадавших нет. В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники правоохранительных органов.

Фото: ГИБДД РБ. 