В Уфе погиб молодой мотоциклист

Сегодня, 12 сентября, в Уфе зафиксировано дорожно-транспортное происшествие с участием мотоциклиста.
23-летний парень за рулём мотоцикла допустил столкновение с попутной «Шевроле Лачетти», когда двигался по улице Шафиева в сторону Черниковки. От удара мотоцикл отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с «Тойота РАВ4» и «Тойота Королла».
От полученных травм парень скончался на месте аварии. Больше в ДТП пострадавших нет. В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники правоохранительных органов.
Фото: ГИБДД РБ.