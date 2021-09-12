Прямая линия с Радием Хабировым: главные темы

Разговор пошел на рекорд. Глава Башкортостана провел на этой неделе Прямую линию, которая длилась более четырех часов. Свои вопросы могли задать журналисты федеральных и региональных СМИ, а также жители. Радий Хабиров прокомментировал слухи о Куштау, взаимоотношения с предыдущими руководителями региона и высказался о том, может ли женщина стать преемником. Были и неожиданные моменты.

Отвечать на вопросы жителей для Радия Хабирова не впервой, но прямой эфир всегда подразумевает неожиданности. Разговор в этом году продлился более четырех часов, он проходил он в Центре управления республикой. Одним из первых прозвучал вопрос о Стерлитамаке и «Башкирской содовой компании». Предприятие готовится к модернизации и решению экологических проблем. Прибыль с начала года выросла на 43% и составила 8,6 млрд рублей. Глава региона развеял слухи вокруг ситуации с Куштау и ответил, мог ли он быть инициатором этих событий, чтобы вернуть БСК республике.

Я бы очень гордился собой, если бы я смог такое провернуть. Нет, конечно. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Радий Хабиров много говорил об Уфе. Сроки ремонта улицы Комсомольской с 1 сентября на 15-е сдвинулись из-за ошибки проектирования. Благоустройство парков волнует уфимцев не меньше. В первую очередь будут обновлять Парк нефтехимиков, затем Центральный парк Демы и парковую зону озера Теплое в Инорсе. Транспортная реформа еще продолжается, но есть определенные успехи. До конца года из Уфы уберут ПАЗики. Будут приниматься и другие решения, которые помогут снизить количество жалоб пассажиров.

Сейчас идёт перестройка порядка, сложившегося десятилетиями. Тут я видел два решения проблемы. Во-первых, укрепление «Башавтотранса», основного госперевозчика. Эта работа до сих пор продолжается: увеличиваем автопарк, штат водителей, пытаемся улучшить условия их работы и дисциплину. Скоро в республику поступят ещё 100 больших автобусов и 120 – средней вместимости. Но есть второй момент: мы не можем обеспечить госперевозчиком всю Уфу. Поэтому я пытался найти партнёров среди самых крупных частных компаний, несколько раз бросал им клич, предлагал совместную работу, но на наших условиях. Диалога, к сожалению, не получилось. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Глава Башкортостана сообщил, что к 1 ноября в регионе сформируют новую стратегию обеспечения пожарной безопасности. Он поблагодарил огнеборцев и волонтеров за самоотверженный труд. По экспертной оценке, количество природных пожаров будет расти, это учтут в разработке документа. Радий Хабиров прокомментировал судьбу памятника Салавату Юлаеву в Уфе, которому требуется реконструкция. Реновацию монумента весом 40 тонн планируют начать следующим летом.

У нас была идея: мы думали, что можно снять памятник и поставить стеклянный павильон, чтобы люди все видели. Если это будет технически возможно, сделаем так. В любом случае, если не будем ремонтировать, мы его потеряем. Один хороший ураган – и всё. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Вопросы личного характера также звучали. Радий Хабиров признался, что он «сова» – предпочел бы поздно ложиться и поздно вставать, но долг превыше всего, приходится быть «жаворонком». В некоторых моментах он осторожен – на фото сыновья позируют со спины. Глава республики поддерживает отношения с Муртазой Рахимовым и Рустэмом Хамитовым, и предположил, может ли женщина когда-нибудь занять этот пост в Башкортостане.

Конечно, да. У нас две женщины-главы районов. Я с такой надеждой смотрю на Иглино, там такая деятельная женщина. Может, конечно, почему нет. В Кигинском районе то же самое. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан