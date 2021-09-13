Инвестсабантуй «Зауралье-2021»: итоги для Башкирии

Третий Всероссийский Инвестсабантуй в Зауралье прошел после двухлетнего перерыва. Причина паузы известна – пандемия коронавируса. В этот раз форум все же решили провести с соблюдением строгих санитарных правил. Экономика нуждается в таких мероприятиях. Это понимают и 900 участников из России и зарубежья.
При этом инвесторы готовы вкладываться не только в бизнес и крупные предприятия. Лучшее вложение – здоровье и будущее детей. Организовать правильный отдых для ребят из Башкортостана готовы федеральные компании. Соглашение о строительстве круглогодичного лагеря подписано в Сибае. Открытие аналогичных объектов на Дальнем Востоке одобрил Президент России Владимир Путин.
Проект будет реализован в течение трех лет на условиях государственно-частного партнерства. Содействие окажет компания «Системные концессии», которая также планирует возвести на проспекте Салавата Юлаева в Уфе ледовый дворец за три миллиарда рублей. Предварительное соглашение было подписано еще на форуме «Россия – спортивная держава» в Казани. Центр имени Александа Семака могут открыть к 450-летию башкирской столицы.
650 миллионов рублей вложит «Макдоналдс» в строительство семи новых ресторанов быстрого питания в городах республики. При этом планируют создать 600 рабочих мест. А сырье на кухню будут поставлять башкирские фермеры. Но компания расширяется в регионе не только чтобы заработать. Прорабатывается вопрос открытия бесплатной гостиницы «Семейная комната Роналда Макдоналда» для проживания родителей ребят, которые находятся на длительном лечении в Республиканской детской клинической больнице.
Также среди иностранных участников Инвестсабантуя были представители Турции, Казахстана и Беларуси. В сотрудничестве с Башкортостаном заинтересованы и многие российские компании. В некоторых случаях они смотрят на опыт уже прошедших форумов: постоянные участники мероприятия говорят, что Сибай – полезная деловая площадка для старта новых проектов.
С конца 2018 года по инициативе Радия Хабирова Инвестиционный комитет Башкирии проводит совещания в формате «Инвестчас». За это время прошло 96 заседаний, рассмотрено 373 проекта на 795 миллиардов рублей. Деловая часть форума тоже не обошлась без новых соглашений. В селе Кандры Туймазинского района построят распределительно-логистический центр и новый элеватор, в Уфе и в Сибае откроют центры имплантации и протезирования, а в Белорецком районе появится новое деревообрабатывающее производство. Общий объем инвестиций составит 2,5 миллиарда рублей, из которых более 800 миллионов компания «Ситно» направит на модернизацию мельничного комплекса в столице башкирского Зауралья. В перспективе сибайские макароны могут стать самыми востребованными в мире.
Участники и организаторы Инвестсабантуя отмечают: после каждого форума у Сибая улучшаются возможности для проведения такого крупного мероприятия. Вполне возможно, что через два-три года всероссийский деловой сабантуй ничем не будет уступать крупным международным мероприятиям. Хотя главная цель – укрепление местной экономики, в конечном счете принятые в столице башкирского Зауралья решения отражаются на всей стране.
Насыщенной выдалась и культурная часть мероприятия. На нескольких площадках перед главной сценой предстал весь колорит республики: гостей встречали люди в национальных костюмах, предлагая попробовать блюда, которыми славится Башкортостан.
На этой площадке развернулась настоящая кумысная ферма. Участники фестиваля со всей республики предлагают гостям инвестиционного сабантуя отведать национальный башкирский напиток. Отказавшихся нет. О целебных свойствах башкирского кумыса известно давно. В свое время к нам в республику на кумысолечение приезжали даже классики русской литературы.
Как и бизнесу аграрному сектору в этом году тоже пришлось нелегко. И дело не только в ограничениях в связи с коронавирусом. Регион пережил небывалую засуху, ущерб от которой Минсельхоз Башкортостана оценил в 30 миллиардов рублей.
При этом инвестиционный урожай в регионе собрать все же удалось. И во многом благодаря своевременным антикризисным пакетам мер поддержки не только крупному бизнесу, но малому и среднему предпринимательству. В общей сложности вышло 95 мероприятий с охватом почти 60 тысяч получателей. И теперь уже бизнес-шерифы не только помогают местным производителям, но и перенимают лучшие практики у коллег из других городов и районов.
В Сибае затронули не только вопросы бизнеса, но и проблемы экологии. Сразу три дискуссионные площадки были посвящены этой тематике. Рекультивация заброшенных карьеров, промышленных территорий, возмещение ущерба окружающей среде. Нерешенным остается и вопрос сортировки и переработки твердых коммунальных отходов. Регоператоры жалуются на нехватку денег.
Экологически чистые территории привлекают туристов, развитие данного направления тоже стало одной из тем обсуждения на полях форума. Те же представители компании «Макдоналдс» сравнили Башкирию со Швейцарией по красоте природы. Но чтобы регион стал излюбленным местом отдыха не только местных жителей, но и туристов со всего мира, в первую очередь нужно подготовить комфортную инфраструктуру. И в этом направлении готовы работать башкирские предприниматели.
От проведения таких форумов в первую очередь выигрывает и та территория, где проводится мероприятие. В Сибае создаются комфортные условия как для бизнеса, так и для детей. Одно из старейших образовательных учреждений города, школа №6, будет полностью снесена и вновь построена уже в соответствии с современными требованиями. Такую идею предложил премьер-министр правительства республики Андрей Назаров. Радий Хабиров инициативу поддержал. Новая школа будет рассчитана на 725 учеников. Для приобретения необходимого оборудования бюджет региона выделит на каждого школьника по 200 тысяч рублей.
Работу Инвестсабантуя освещали 90 региональных и федеральных СМИ. За один день на полях форума удалось подписать соглашений на общую сумму 98 миллиардов рублей, в том числе между правительством региона и банком «Уралсиб». Финансовый гигант увеличит реализацию социальных проектов в Башкирии. Подводя итоги мероприятия, Радий Хабиров отметил, что этот результат еще долго будет работать на благо жителей региона. Сам форум прошел с учетом требований Роспотребнадзора.
Несмотря на то, что Инвестсабантуй проводится уже в третий раз и за всё время привлек десятки крупных предпринимателей и сотни миллиардов рублей, потенциал Зауралья до сих пор не исчерпан. И любой инвестор оказывается первым в очереди за поддержкой республики. Экономика региона набрала темп, и сдавать своих позиций не намерена.