Инвестсабантуй «Зауралье-2021»: итоги для Башкирии

Третий Всероссийский Инвестсабантуй в Зауралье прошел после двухлетнего перерыва. Причина паузы известна – пандемия коронавируса. В этот раз форум все же решили провести с соблюдением строгих санитарных правил. Экономика нуждается в таких мероприятиях. Это понимают и 900 участников из России и зарубежья.

Ключевое слово форума – инвестиционный. Что касается инвестиций, мы действительно взяли очень хорошие темпы. За два прошлых года мы вышли в плюс на 119 процентов, это очень большие цифры. За первый квартал мы вышли на 81%, полугодие – 96%. Мы уверены, что до конца года мы за 100% уйдём. Даже в такой тяжелый год. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

При этом инвесторы готовы вкладываться не только в бизнес и крупные предприятия. Лучшее вложение – здоровье и будущее детей. Организовать правильный отдых для ребят из Башкортостана готовы федеральные компании. Соглашение о строительстве круглогодичного лагеря подписано в Сибае. Открытие аналогичных объектов на Дальнем Востоке одобрил Президент России Владимир Путин.

Мы начали свою проектную деятельность с Якутии. Сейчас там уже реализуется и строится первый детский лагерь в рамках ГЧП. Второй детский лагерь мы запускаем в Хабаровске. И именно на пленарном заседании здесь был показан отрывок из выступления Владимира Владимировича Путина о данном соглашении. И нам очень приятно, что руководство Республики Башкортостан является очень социально активным, уделяет огромное внимание социально значимым проектам. Они нас пригласили сюда для создания такого же всесезонного круглогодичного детского центра более чем на 500 мест. Александр Кононенко, заместитель генерального директора национального оператора детского отдыха

Проект будет реализован в течение трех лет на условиях государственно-частного партнерства. Содействие окажет компания «Системные концессии», которая также планирует возвести на проспекте Салавата Юлаева в Уфе ледовый дворец за три миллиарда рублей. Предварительное соглашение было подписано еще на форуме «Россия – спортивная держава» в Казани. Центр имени Александа Семака могут открыть к 450-летию башкирской столицы.

В настоящий момент мы готовим архитектурную концепцию. Готовим и собираем технико-экономические показатели проекта. После чего будем сформирована финансовая модель, юридическая модель, подана частная концессионная инициатива. После этого будут определенные законом временные параметры, после которых будет определен победитель конкурса. Это открытый и публичный конкурс, процедура занимает от 6 до 12 месяцев. Но учитывая такой позитивный настрой республики на ускорение темпов, такую энергичную подачу, я думаю, что мы уложимся в более короткие сроки. Валерий Ерёмин, генеральный директор компании «Системные концессии»

650 миллионов рублей вложит «Макдоналдс» в строительство семи новых ресторанов быстрого питания в городах республики. При этом планируют создать 600 рабочих мест. А сырье на кухню будут поставлять башкирские фермеры. Но компания расширяется в регионе не только чтобы заработать. Прорабатывается вопрос открытия бесплатной гостиницы «Семейная комната Роналда Макдоналда» для проживания родителей ребят, которые находятся на длительном лечении в Республиканской детской клинической больнице.

Ещё благотворительный фонд «Дом Роналда Макдоналда» занимается обучением специалистов по работе с детьми с различными осложнениями. Это те основные направления социальных проектов, которые реализует «Дом Роналда Макдоналда». И самое главное, у нас есть такие проекты. Есть семейные комнаты, есть полноценный большой «Дом Роналда» в Казани. И мы надеемся, что в ближайшие годы мы сможем совместно при поддержке региональных властей открыть подобный проект и в Уфе. Марк Карен, генеральный директор «Макдоналдс» в России

Также среди иностранных участников Инвестсабантуя были представители Турции, Казахстана и Беларуси. В сотрудничестве с Башкортостаном заинтересованы и многие российские компании. В некоторых случаях они смотрят на опыт уже прошедших форумов: постоянные участники мероприятия говорят, что Сибай – полезная деловая площадка для старта новых проектов.

Мы ежегодно принимаем участие в Инвестиционных форумах в Зауралье. Это возможность пообщаться с коллегами, с инвесторами, пообщаться с представителями власти. Сегодня мы подписали инвестиционное соглашение с правительством республики по реализации проекта по строительству завода по глубокой переработке жёлтого гороха на территории Благовещенска. Общий объем инвестиций составит 6 миллиардов рублей. Ринат Зайнуллин, генеральный директор ООО «Башкирская мясная компания»

С конца 2018 года по инициативе Радия Хабирова Инвестиционный комитет Башкирии проводит совещания в формате «Инвестчас». За это время прошло 96 заседаний, рассмотрено 373 проекта на 795 миллиардов рублей. Деловая часть форума тоже не обошлась без новых соглашений. В селе Кандры Туймазинского района построят распределительно-логистический центр и новый элеватор, в Уфе и в Сибае откроют центры имплантации и протезирования, а в Белорецком районе появится новое деревообрабатывающее производство. Общий объем инвестиций составит 2,5 миллиарда рублей, из которых более 800 миллионов компания «Ситно» направит на модернизацию мельничного комплекса в столице башкирского Зауралья. В перспективе сибайские макароны могут стать самыми востребованными в мире.

Мы предлагаем инвестиционный проект по производству макаронных изделий из твердых сортов пшеницы. Мы хотим создать продукт, который будет представлен не только на территории России, но и за рубежом. Хотим конкурировать с мировым лидером по производству макарон Италией. Павел Журавских, председатель совета директоров компании «Ситно»

Участники и организаторы Инвестсабантуя отмечают: после каждого форума у Сибая улучшаются возможности для проведения такого крупного мероприятия. Вполне возможно, что через два-три года всероссийский деловой сабантуй ничем не будет уступать крупным международным мероприятиям. Хотя главная цель – укрепление местной экономики, в конечном счете принятые в столице башкирского Зауралья решения отражаются на всей стране.

В Зауралье и традиционная инфраструктура требует особого внимания. Один из проектов Сибай-«Сара», который обсуждается, который мы готовим, который у нас есть в 310-м указе главы республики, который будет сегодня в том числе обсуждаться, – это очень большая возможность не только для развития Зауралья. Это стратегическая задача для Российской Федерации – сделать ещё одну железную дорогу с выходом на Казахстан, как дублёр существующей железной дороги. Значит, что в случае какого-то ЧП не будут остановлены перевозки, плюс путь станет короче примерно на 250 километров. Это тоже существенно экономит перевозку грузов. Также это даст возможность для развития здесь медно-цинковых и золотых месторождений. Им нужна инфраструктура, железная дорога в первую очередь. И это, конечно, будет способствовать развитию этих месторождений, а значит и укреплению экономики Зауралья, Башкортостана и России. Андрей Назаров, премьер-министр правительства Республики Башкортостан

Насыщенной выдалась и культурная часть мероприятия. На нескольких площадках перед главной сценой предстал весь колорит республики: гостей встречали люди в национальных костюмах, предлагая попробовать блюда, которыми славится Башкортостан.

На этой площадке развернулась настоящая кумысная ферма. Участники фестиваля со всей республики предлагают гостям инвестиционного сабантуя отведать национальный башкирский напиток. Отказавшихся нет. О целебных свойствах башкирского кумыса известно давно. В свое время к нам в республику на кумысолечение приезжали даже классики русской литературы.

Как и бизнесу аграрному сектору в этом году тоже пришлось нелегко. И дело не только в ограничениях в связи с коронавирусом. Регион пережил небывалую засуху, ущерб от которой Минсельхоз Башкортостана оценил в 30 миллиардов рублей.

Очень тяжело приходится в такое время лошадям, жеребятам. Мы к ним тоже относимся с большой долей гуманности. Поэтому доили мы не так много в течение дня. И кумысный сезон мы закончили уже в августе, потому что жеребятам нужно было напитаться перед зимой. Денис Умутбаев, кумысный мастер

При этом инвестиционный урожай в регионе собрать все же удалось. И во многом благодаря своевременным антикризисным пакетам мер поддержки не только крупному бизнесу, но малому и среднему предпринимательству. В общей сложности вышло 95 мероприятий с охватом почти 60 тысяч получателей. И теперь уже бизнес-шерифы не только помогают местным производителям, но и перенимают лучшие практики у коллег из других городов и районов.

Посмотрев местных производителей, я поняла, что есть много бизнес-идей, которые я могу в родном районе у себя реализовать. Много полезной информации получили. Будем работать дальше, реализовывать инвестпроекты у себя на родине. Элеонора Галимова, заместитель главы администрации Фёдоровского района по развитию предпринимательства

В Сибае затронули не только вопросы бизнеса, но и проблемы экологии. Сразу три дискуссионные площадки были посвящены этой тематике. Рекультивация заброшенных карьеров, промышленных территорий, возмещение ущерба окружающей среде. Нерешенным остается и вопрос сортировки и переработки твердых коммунальных отходов. Регоператоры жалуются на нехватку денег.

В прошлом году все регоператоры ТКО по республике Башкортостан получили 450 миллионов рублей из бюджета России безвозмездно для развития, покупки необходимой техники. И 50 миллионов получили из бюджета Башкортостана. Зариф Байгускаров, депутат Государственной Думы России

Экологически чистые территории привлекают туристов, развитие данного направления тоже стало одной из тем обсуждения на полях форума. Те же представители компании «Макдоналдс» сравнили Башкирию со Швейцарией по красоте природы. Но чтобы регион стал излюбленным местом отдыха не только местных жителей, но и туристов со всего мира, в первую очередь нужно подготовить комфортную инфраструктуру. И в этом направлении готовы работать башкирские предприниматели.

Хочу построить турбазу под названием «Талкас» с круглогодичным пребыванием. Башкирская деревня будет, домики для проживания, ледовый городок, каток, хоккейная площадка, всё для детей, спортивные сооружения. Руслан Гайнуллин, участник III Всероссийского Инвестсабантуя «Зауралье – 2021»

От проведения таких форумов в первую очередь выигрывает и та территория, где проводится мероприятие. В Сибае создаются комфортные условия как для бизнеса, так и для детей. Одно из старейших образовательных учреждений города, школа №6, будет полностью снесена и вновь построена уже в соответствии с современными требованиями. Такую идею предложил премьер-министр правительства республики Андрей Назаров. Радий Хабиров инициативу поддержал. Новая школа будет рассчитана на 725 учеников. Для приобретения необходимого оборудования бюджет региона выделит на каждого школьника по 200 тысяч рублей.

Это новый проект, он, по сути, будет реализован по формату «умной школы». Дети переводятся на период строительства новой школы в две образовательные организации Сибая. Все они находятся в пешей доступности. При этом классы не расформировываются. Учителя со своими классами полностью переходят в иные школы. Айбулат Хажин, министр образования и науки Республики Башкортостан

Работу Инвестсабантуя освещали 90 региональных и федеральных СМИ. За один день на полях форума удалось подписать соглашений на общую сумму 98 миллиардов рублей, в том числе между правительством региона и банком «Уралсиб». Финансовый гигант увеличит реализацию социальных проектов в Башкирии. Подводя итоги мероприятия, Радий Хабиров отметил, что этот результат еще долго будет работать на благо жителей региона. Сам форум прошел с учетом требований Роспотребнадзора.

Когда мы принимали тяжелые решения по ограничению какой-то деятельности, мы шутили между собой: наверное, если мы всю экономику остановим, может, будет какой-то плюс для лечения коронавируса. Но потом мы людей будем лечить от голода. Пойдут другие проблемы, поэтому экономику нельзя останавливать. А это как раз тесно связано с развитием экономики. Поэтому где-то меня критикуют, где-то меня ругают. Но я подчеркиваю: все что связано и работает на пользу привлечения инвестиций, развития экономики, мы стараемся проводить. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан